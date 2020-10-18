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عبر مدرستي.. 105 آلاف طالب من المدارس الأهلية والعالمية استفادوا خلال أسبوع

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عبر مدرستي.. 105 آلاف طالب من المدارس الأهلية والعالمية استفادوا خلال أسبوع عبر مدرستي.. 105 آلاف طالب من المدارس الأهلية والعالمية استفادوا خلال أسبوع
عدد المدارس المستفيدة 918 مدرسة أهلية و18 مدرسة عالمية ورياض الأطفال 194

عبر مدرستي.. 105 آلاف طالب من المدارس الأهلية والعالمية استفادوا خلال أسبوع

أعلنت وزارة التعليم استفادة أكثر من 105 آلاف طالب وطالبة من المدارس الأهلية والعالمية من منصة مدرستي خلال أسبوع.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن عدد المدارس المستفيدة 918 مدرسة أهلية و18 مدرسة عالمية، بينما رياض الأطفال 194 أهلية و202 عالمية.

وتعكس هذه الأرقام تفوقاً إيجابياً لمدى قدرة وزارة التعليم وتمكنها من استيعاب ملايين الطلاب والطالبات في منصة واحدة، إلى جانب توفير البدائل المناسبة لاستمرار الرحلة التعليمية عن بُعد لمَن لا يتوافر لديه إنترنت أو جهاز ذكي، من خلال قناة عين للدروس، وأرشفتها في اليوتيوب للرجوع إليها في أيّ وقت.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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