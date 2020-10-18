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باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

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باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب
بغرامة مالية قدرها 100 ألف روبية

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

فرضت هيئة الطيران المدني الباكستانية غرامة مالية على الخطوط الجوية القطرية لخرقها إجراءات التشغيل القياسية الوقائية التي تم تطويرها لمواجهة انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية، عبد الستار خوخار، إن تلقت إخطارًا جادًا بالانتهاك الذي عرض صحة وسلامة الركاب والموظفين العاملين في المطار للخطر.

ودفع الخرق القطري الهيئة إلى فرض غرامة قدرها 100 ألف روبية على شركة الطيران القطرية، إضافة إلى إلزامها بجميع نفقات فحوص كورونا والحجر الصحي للركاب والموظفين.قطر الخطوط الجوية القطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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