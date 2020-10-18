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الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

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الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن مشهد الرجل العنكبوت في المكسيك، إلى دب ألاسكا وهو يكافح للإمساك بسمكة، مرورًا بالصورة الفائزة بجائزة مصور الحياة البرية المرموقة لعام 2020 لنمر يعانق شجرة بحرارة، وصولاً إلى كارثة غرق سفينة في فيتنام، والأضرار التي أحدثها إعصار دلتا المدمر في ولاية لويزيانا الأمريكية.

1- الرجل العنكبوت بعد انتهاء يوم عمله؟.. لا بل مجرد شخص بزي تنكري أثناء احتجاجات سائقو الأجرة في المكسيك.

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2- امسك سمكة.. دب بني يكافح من أجل القبض على فريسته في جنوب غرب ألاسكا.

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3- طائرة هليكوبتر عسكرية أثناء إنقاذها أفراد طاقم سفينة غارقة في ميناء كوا فيت الفيتنامي.

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4- الآثار المدمرة لإعصار دلتا في لويزيانا في الولايات المتحدة.

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5- الرئيس الأمريكي دونالد يلقي بأقنعة الوجه على الحشود في فلوريدا.

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6- سحابة من الدخان الكثيف إثر حرائق في جبال روكي في كولورادو.

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7- منزل متضرر في أذربيجان في خضم الصراع على إقليم ناجورنو كاراباخ.

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8- نمر يعانق جذع شجرة.. فازت الصورة بجائزة مصور الحياة البرية المرموقة لعام 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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