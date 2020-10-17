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مدير الامن الاردني : فرق مشتركة للقبض على كافة المطلوبين وفارضي الاتاوات والبلطجة

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مدير الامن الاردني : فرق مشتركة للقبض على كافة المطلوبين وفارضي الاتاوات والبلطجة مدير الامن الاردني : فرق مشتركة للقبض على كافة المطلوبين وفارضي الاتاوات والبلطجة

المدينة نيوز :- أوعز مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بتشكيل فرق امنية مشتركة من الامن العام وقوات الدرك للتعامل والبحث ومداهمة والقاء القبض على كافة الاشخاص المطلوبين والمشبوهين ومكرري قضايا فرض الاتاوات والبلطجة وترويع المواطنين .

وأصدر الحواتمة تعليماته للفرق الامنية المُشكلة للتعامل مع مثل اولئك الاشخاص بحزم وباستخدام كافة اشكال القوة ودون اي تردد عند ابداء اية صور للمقاومة او محاولتها.

مُهيباً بالجميع عدم التردد بتقديم الشكاوى والمعلومات عن مثل اولئك الاشخاص ودون خوف او تردد لانه سيتم التعامل مع كل ما يرد بسرية وبحزم،كما وسيتم التنسيق مع الجهات القضائية والحكام الاداريين لضمان نيلهم عقوباتهم الرادعة والكفيلة بحماية المجتمع من شرورهم.

جي بي سي نيوز

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