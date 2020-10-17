بدءًا من اليوم ولمدة 14 يوماً.. انطلاق "ثاني مراحل العمرة" و40 ألف مصلٍ في الـ 24 ساعة

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تشهد 15 ألف معتمر في اليوم الواحد.. وبنسبة 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية

تبدأ اليوم الأحد الفترة الثانية من مراحل العمرة والتي تستمر 14 يوماً، بعد أن انطلقت المرحلة الأولى منتصف شهر صفر، حيث سيتمكن 40 ألف مصلٍ من الصلاة في المسجد الحرام في اليوم الواحد.

ومن المقرر، بحسب ما أعلنته رئاسة شؤون الحرمين، أن يتمكن من الصلاة في المسجد الحرام، خلال ثاني مراحل العمرة التي تبدأ اليوم وتستمر 14 يوماً، 40 ألف مصلٍ و15 ألف معتمر في اليوم الواحد، بمعدل 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ، وبنسبة 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي الشريف.

وكانت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ؛ شهدت السماح لستة آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة، بنسبة بلغت ٣٠% من الطاقة الاستيعابية.

وجاءت الإجراءات الاحترازية التي يجب على المواطن والمقيم التقيُّد بها أثناء أداء الصلاة في المسجد الحرام، على النحو الآتي: ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين أثناء الدخول، والالتزام بالتعليمات أثناء الخروج، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وعدم إدخال المأكولات والمشروبات إلى المسجد الحرام، والالتزام بالمسارات والأماكن المحدّدة للصلاة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بك، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإحضار المصحف الخاصة بك، أو القراءة من الجوال.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيروس كورونا الجديد