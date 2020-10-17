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مستو : مطارات الأردن مفتوحة أمام كل دول العالم

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مستو : مطارات الأردن مفتوحة أمام كل دول العالم مستو : مطارات الأردن مفتوحة أمام كل دول العالم

جي بي سي نيوز:- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، الجمعة، إن المطارات الأردنية مفتوحة أمام حركة الطيران من كل دول العالم وفقا لإجراءات السلامة العامة.

وأضاف أن حركة طيران العبور (ترانزيت) متوقفة حاليا في مطار الملكة علياء الدولي، ويجري العمل على استئناف عملها في الأيام القليلة المقبلة"، وفقا لـ "المملكة" .

وزارة النقل، قالت في بيان سابق إنه ونظرا للمراجعات المستمرة من قبل الجهات المختصة لتطوّرات الوضع الوبائي والاجراءات المتعلقة وبناءً على توصيات اللجان المختصة في وزارة الصحة، تم تمديد الحجر المنزلي للقادمين من الدول والوجهات الحمراء لتصبح 14 يوما بدلا من سبعة أيام، إضافة إلى إجراء الفحوصات للقادمين منها في اليومين السابع والرابع عشر وذلك خلافا للإجراءات المتخذة سابقا.

ولفت البيان إلى أن مدة الحجر للقادمين من الدول والوجهات المصنفة خضراء وصفراء ستكون منزليا لمدة سبعة أيام، على أن تبقى جميع الإجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين إلى الأردن كما هي من حيث الحصول على (QR code) بعد استكمال تعبئة النموذج على منصة Visit Jordan الخاصة بالقادمين، وإحضار فحص الكشف عن المستجد (PCR) للمسافرين نتيجته فيها سلبية قبل السفر إلى الأردن بخمسة أيام، مع الالتزام بإجراء فحص آخر عند الوصول إلى الأردن في المطار وانتظار النتيجة.

أعلنت إعادة استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في المطارات ابتداء من الثامن من الشهر الماضي، بعد تعليق جميع الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من وإلى الأردن منذ 17 من آذار/مارس الماضي.

جي بي سي نيوز

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شبكة عيون الإخبارية