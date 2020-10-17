أخبار عاجلة

فرحة تامر أمين بأداء نادي القرن النادي الأهلي واكتساحه للوداد المغربي في عقر داره . -
Talktok Nfsi Episode 01 Treason - مسلسل طلقتك نفسي الخيانة الحلقة الأولى -
طلقتك نفسي| الموت أهون بكتير ولا ان الواحد يعيش لحظة زي دي قدام مراته -
طلقتك نفسي| ماتسيبيش جوزك للسكرتيرة تفهمه!!! -
صائب عريقات "الابن المدلل لعرفات" -
صور وصفت بالمسيئة للآداب العامة تتسبب بترحيل الكويت للمذيعة اللبنانية سازديل -
بعضلات مفتولة يستعرض خريجون من أكاديمية الشرطة في مصر أمام السيسي -
وزير التسامح الإماراتي ينفي مزاعم اعتدائه جنسيا على بريطانية -
التحقيق مع عشرات من التيار الإسلامي في فرنسا بسبب "خطاب الكراهية" بعد حادث ذبح مدرس -
تفاصيل العثور على جثث 8 أشخاص في محافظة صلاح الدين في العراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ينبع.. أهالي السديس الشمالي يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء الجوال والإنترنت

Print
ينبع.. أهالي السديس الشمالي يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال والإنترنت ينبع.. أهالي السديس الشمالي يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء الجوال والإنترنت
يعرقل استفادة الطلاب والطالبات من خدمات منصة مدرستي والدراسة عن بُعد

ينبع.. أهالي السديس الشمالي يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال والإنترنت

يعاني عدد من أهالي حي السديس الشمالي في محافظة ينبع بسبب سوء وضعف الجوال علاوة على غياب خدمات الإنترنت ما أدى لعدم استفادة الطلاب والطالبات من خدمات منصة مدرستي والدراسة عن بعد إضافة إلى عدم استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية الإلكترونية بحسب شكاوى الأهالي.

وقال بعض من الأهالي إن شبكة الجوال ضعيفة جدًا إضافة إلى سوء خدمات الإنترنت مما يضطرهم إلى الخروج بالأحياء القريبة منهم لإتمام مكالماتهم وتصفح الإنترنت معبّرين عن تذمرهم من تردي شبكة الجوال وسوء التغطية والذي أصبح يثير علامات الاستفهام حول جدوى هذه الخدمة.

وأضافوا أن ما يتم دفعه من مبالغ مالية للاشتراكات الشهرية في باقات الإنترنت والجوال لا يوازي الخدمة السيئة من مزودي الخدمة بسبب ضعف الشبكة وخدمة الإنترنت مطالبين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات النظر في معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال وخدمات الإنترنت وذلك بزيادة أبراج الجوال وتوفير الخدمة المناسبة لهم على الرغم أن بعض الأحياء الأخرى بالمحافظة نفسها تعاني بسبب المشكلة نفسها.التعليم عن بعد منصة مدرستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ينبع.. أهالي السديس الشمالي يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال والإنترنت

ينبع.. أهالي السديس الشمالي يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال والإنترنت

ينبع.. أهالي السديس الشمالي يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال والإنترنت

ينبع.. أهالي السديس الشمالي يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال والإنترنت

موجز الأخبار | الرئيس السيسى يتفقد الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور بمنطقة شرق القاهرة

موجز الأخبار | الرئيس السيسى يتفقد الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور بمنطقة شرق القاهرة

"الأرضي" منقطع.. شمال مخطط 7 بـ"شرائع مكة" تشكو من شبكة الاتصال!

"الأرضي" منقطع.. شمال مخطط 7 بـ"شرائع مكة" تشكو من شبكة الاتصال!

شبكة عيون الإخبارية