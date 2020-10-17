أخبار عاجلة

فرحة تامر أمين بأداء نادي القرن النادي الأهلي واكتساحه للوداد المغربي في عقر داره . -
Talktok Nfsi Episode 01 Treason - مسلسل طلقتك نفسي الخيانة الحلقة الأولى -
طلقتك نفسي| الموت أهون بكتير ولا ان الواحد يعيش لحظة زي دي قدام مراته -
طلقتك نفسي| ماتسيبيش جوزك للسكرتيرة تفهمه!!! -
صائب عريقات "الابن المدلل لعرفات" -
صور وصفت بالمسيئة للآداب العامة تتسبب بترحيل الكويت للمذيعة اللبنانية سازديل -
بعضلات مفتولة يستعرض خريجون من أكاديمية الشرطة في مصر أمام السيسي -
وزير التسامح الإماراتي ينفي مزاعم اعتدائه جنسيا على بريطانية -
التحقيق مع عشرات من التيار الإسلامي في فرنسا بسبب "خطاب الكراهية" بعد حادث ذبح مدرس -
تفاصيل العثور على جثث 8 أشخاص في محافظة صلاح الدين في العراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رابطة دوري المحترفين : استمرار جوائز الأفضلية.. واختيار أفضل لاعب واعد شهريًا

Print
رابطة دوري المحترفين : استمرار جوائز الأفضلية.. واختيار أفضل لاعب واعد شهريًا رابطة دوري المحترفين : استمرار جوائز الأفضلية.. واختيار أفضل لاعب واعد شهريًا

رابطة دوري المحترفين : استمرار جوائز الأفضلية.. واختيار أفضل لاعب واعد شهريًا

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد.

وسيتولى الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يضم كلاً من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، وسيكون اختيار الفائزين بالجوائز، وفقًا لعددٍ من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.الدوري السعودي للمحترفين رابطة الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هبوط أسعار النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل

هبوط أسعار النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء

ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء

"جوجل" تزيل تطبيق "موثوق" من متجرها الإلكتروني.. وتعلن الموعد في أول ديسمبر

"جوجل" تزيل تطبيق "موثوق" من متجرها الإلكتروني.. وتعلن الموعد في أول ديسمبر

شبكة عيون الإخبارية