الأردن : 28 وفاة و1539 إصابة جديدة بكورونا

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جى بي سي نيوز :- سُجِّلت في الأردن، الجمعة، 28 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجدّ، و1539 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 34548، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتعكس حصيلة الجمعة انخفاضا في عدد الإصابات اليومية بعد تسجيل حصيلة يومية قياسية لثلاثة أيام على التوالي، إثر تسجيل 2054 إصابة الثلاثاء، و2423 إصابة الأربعاء، و2459 إصابة الخميس.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بين المصابين بالفيروس 310، بعد تسجيل 28 وفاة جديدة.

وأعلن الموجز عن تسجيل 11 إصابة بين القادمين من الخارج، و5 إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر مركزيّ حدود العمري وجابر.