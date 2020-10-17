الأخضر الشاب يقيم معسكرًا في الدمام استعدادًا لآسيا.. والمحمدي يستدعي 31 لاعبًا

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يقيم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، غدًا الأحد معسكرًا إعداديًا في مدينة الدمام، ضمن برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي (31) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: رائد أزيبي، وعبدالرحمن الصانبي، ومشاري سنيور، وسعد القرني، وعبدالعزيز الحريجي، ومحمد العوفي، وأحمد النخلي، ونواف المطيري، ومحمد اليامي، ومحمد الدوسري، وريان حامد، ومهدي البيشي، وخالد دغريري، وعبدالرحمن عبدالقادر، وباسل السيالي، وعوض الناشري، وسالم مقعدي، وفيصل الغامدي، وزياد الجهني، وهيثم عسيري، وحسن العلي، وهزاع الغامدي، وأيمن يحيى، وسعد الناصر، وسلطان العنزي، وخليل العبسي، وأحمد بصاص، وعيسى الذكرالله، ومحمد مران، وريان البلوشي، وجابر قرادي.

ومن المقرر أن يفتتح الأخضر الشاب مساء يوم غد الأحد تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد.

يذكر أن المنتخب الوطني السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.