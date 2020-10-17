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أمانة ملتقى مكة الثقافي تستقبل 411 مبادرة تقنية قدمتها جهات عدة

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أمانة ملتقى مكة الثقافي تستقبل 411 مبادرة تقنية قدمتها جهات عدة أمانة ملتقى مكة الثقافي تستقبل 411 مبادرة تقنية قدمتها جهات عدة
"الفيصل" يعتبرها انعكاسًا للفكر الإبداعي والانطلاقة نحو العالم الرقمي

أمانة ملتقى مكة الثقافي تستقبل 411 مبادرة تقنية قدمتها جهات عدة

أعلنت أمانة ملتقى مكة الثقافي استقبال 411 مبادرة تقنية، قدمتها جهات حكومية وأهلية وفردية عدة بمحافظات منطقة مكة المكرمة، تعزز موضوع الملتقى في دورته الخامسة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟".

وقدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، شكره للجهات الحكومية والأهلية وشباب وشابات المنطقة على تفاعلهم مع شعار الملتقى في دورته الحالية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس ما وصل إليه إنسان المنطقة من فكر إبداعي وانطلاقة فاعلة نحو العالم الرقمي، الذي سيكون له أثره الكبير في الانتقال نحو العالم الأول.

وبحسب أمانة الملتقى، فإن المبادرات الـ411 التي تلقتها حتى الآن تركز على الخدمات الرقمية وتعزيز استخدامات الأنظمة الذكية لتحويل مكة لمنظومة رقمية رائدة. وتتنافس هذه المبادرات على فروع جوائز الإبداع الثلاثة، المؤسسية والفردية ومبادرات المحافظات.

وأضافت: "إن المبادرات تحمل أفكارًا إبداعية تتماشى مع المعايير المطلوبة في استخدام تطبيقات الهاتف والمواقع الإلكترونية لخدمة الأفراد والقطاعات المختلفة، والأساليب المثلى لتسخير البرامج الحاسوبية في تطبيق وتحويل الأفكار إلى واقع يمكن الاستفادة منه في شتى المجالات، فيما ستخضع جميع المبادرات للمراجعة الشاملة من لجان الملتقى المتخصصة قبل أن تصل إلى مرحلة التحكيم النهائية، وإعلان النتائج".

ولفتت الأمانة إلى أن الفرصة لا تزال متاحة أمام مبادرات الأفراد حتى العاشر من ربيع الأول الجاري.

وفي سياق منفصل، ومن منطلق تحقيق رؤية ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، تم تنظيم 3 دورات افتراضية عبر الاتصال المرئي بالتعاون مع جامعات الملك عبدالعزيز وأم القرى وجدة والطائف، تحت عناوين "إنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وصناعة المبادرات الرقمية".

وهدفت الدورات التدريبية إلى التعريف بالتقنيات الرقمية التي تتيح للإنسان التحرر من المكان، والتحكم في الأدوات من دون الحاجة إلى الوجود الفعلي، إضافة للتعريف بممارسات حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية. وقد استفاد منها 5972 مهتمًّا بالشأن الرقمي من أبناء وبنات المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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