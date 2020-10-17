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"آل الشيخ" يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بنجاح أعمال منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين

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"آل الشيخ" يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بنجاح أعمال منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين "آل الشيخ" يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بنجاح أعمال منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين
أكد أن نجاح المنتدى يجسد دور المملكة المؤثر في تعزيز الحوار والتعايش والسلام العالمي

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، على ما تحقق من نجاح في أعمال منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، والذي حظي بمشاركة أكثر من ٥٠٠ شخصية دينية سياسية ثقافية من ٩٠ دولة بالعالم، مؤكداً أن ذلك النجاح يجسد دور المملكة الرائد والمؤثر في تعزيز الحوار والتعايش والسلام العالمي.

جاء ذلك في تصريح صحفي له بمناسبة ختام أعمال المنتدى السابع للقيم الدينية الذي ينظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتحالف الشركاء الدوليين- الذي انطلقت أعماله الثلاثاء الماضي بالرياض، بمشاركة عدد كبير من القيادات الدينية والباحثين والعلماء.

وأثنى الوزير "آل الشيخ" على القيمة العلمية لأوراق عمل التي قدمت وتخدم رسالة المنتدى التي تنشدها المجتمعات البشرية بالعالم، مزجياً الشكر للقيادات الدينية والسياسية والثقافية المشاركة في المنتدى على ما قدموه من طرح مميز يعزز الحوار والعيش المشترك الذي تنشده البشرية، والذي تعمل المملكة على تحقيقة دائمًا.

كما قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ختام -تصريحه- شكره لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتحالف الشركاء الدوليين على حسن التنظيم لأعمال المنتدى، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء وأوفاه على ما يقدمانه من أعمال جليلة لنشر التسامح والمحبة والخير للعالم أجمع، كما سأل الله أن يعم السلام العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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