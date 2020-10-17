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عون يؤجل استشارات تسمية رئيس الجديد

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عون يؤجل استشارات تسمية رئيس الحكومة الجديد عون يؤجل استشارات تسمية رئيس الجديد

جي بي سي نيوز :- قرر الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الجديد، أسبوعا "لبروز بعض الصعوبات".

جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، ونشرته الوكالة الوطنية الرسمية في لبنان.

وذكرت البيان أن عون "قرر تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة يوم غد الخميس 15 (أكتوبر) تشرين الأول 2020 أسبوعا".

وأوضح أن ذلك جاء "بناء على طلب بعض الكتل النيابية (لم يسمها) لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها"، لكنه لم يحددها.

والإثنين، أعلن عون أن الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد ستبدأ في منتصف الشهر الجاري، لكنها بهذا القرار تأجلت إلى 22 منه.

والاستشارات النيابية تحصل عادة خلال اجتماعات بين رئيس الجمهورية والكتل النيابية كل على حدة.

واعتذر رئيس الحكومة المكلف، مصطفى أديب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن عدم إكمال مهمته، التي كلفه بها عون، وهي تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد ستة أيام من انفجار بيروت.

وواجه تشكيل الحكومة عقبات، أبرزها التمسك بحقيبة وزارة المالية من طرف الثنائي الشيعي، وهما "حركة أمل"، برئاسة نبيه بري، وجماعة "حزب الله"، حليفة النظام السوري وإيران، وهو محور يتبادل العداء مع إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة وبعض الأنظمة العربية.

جي بي سي نيوز

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