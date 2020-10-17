أخبار عاجلة

فرحة تامر أمين بأداء نادي القرن النادي الأهلي واكتساحه للوداد المغربي في عقر داره . -
Talktok Nfsi Episode 01 Treason - مسلسل طلقتك نفسي الخيانة الحلقة الأولى -
طلقتك نفسي| الموت أهون بكتير ولا ان الواحد يعيش لحظة زي دي قدام مراته -
طلقتك نفسي| ماتسيبيش جوزك للسكرتيرة تفهمه!!! -
صائب عريقات "الابن المدلل لعرفات" -
صور وصفت بالمسيئة للآداب العامة تتسبب بترحيل الكويت للمذيعة اللبنانية سازديل -
بعضلات مفتولة يستعرض خريجون من أكاديمية الشرطة في مصر أمام السيسي -
وزير التسامح الإماراتي ينفي مزاعم اعتدائه جنسيا على بريطانية -
التحقيق مع عشرات من التيار الإسلامي في فرنسا بسبب "خطاب الكراهية" بعد حادث ذبح مدرس -
تفاصيل العثور على جثث 8 أشخاص في محافظة صلاح الدين في العراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأخضر الشاب يقيم معسكرًا في الدمام استعدادًا لآسيا.. والمحمدي يستدعي 31 لاعبًا

Print
الأخضر الشاب يقيم معسكرًا في الدمام استعدادًا لآسيا.. والمحمدي يستدعي 31 لاعبًا الأخضر الشاب يقيم معسكرًا في الدمام استعدادًا لآسيا.. والمحمدي يستدعي 31 لاعبًا

الأخضر الشاب يقيم معسكرًا في الدمام استعدادًا لآسيا.. والمحمدي يستدعي 31 لاعبًا

يقيم السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، غدًا الأحد معسكرًا إعداديًا في مدينة الدمام، ضمن برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي (31) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: رائد أزيبي، وعبدالرحمن الصانبي، ومشاري سنيور، وسعد القرني، وعبدالعزيز الحريجي، ومحمد العوفي، وأحمد النخلي، ونواف المطيري، ومحمد اليامي، ومحمد الدوسري، وريان حامد، ومهدي البيشي، وخالد دغريري، وعبدالرحمن عبدالقادر، وباسل السيالي، وعوض الناشري، وسالم مقعدي، وفيصل الغامدي، وزياد الجهني، وهيثم عسيري، وحسن العلي، وهزاع الغامدي، وأيمن يحيى، وسعد الناصر، وسلطان العنزي، وخليل العبسي، وأحمد بصاص، وعيسى الذكرالله، ومحمد مران، وريان البلوشي، وجابر قرادي.

ومن المقرر أن يفتتح الأخضر الشاب مساء يوم غد الأحد تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد.

يذكر أن المنتخب الوطني السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة يكشف سر تناول وجبة الكبدة قبل مباريات المنتخب

وزير الرياضة يكشف سر تناول وجبة الكبدة قبل مباريات المنتخب

يواجه الإكوادور.. المنتخب الأرجنتيني يبدأ رحلته نحو تحقيق كأس العالم 2022

يواجه الإكوادور.. المنتخب الأرجنتيني يبدأ رحلته نحو تحقيق كأس العالم 2022

ملعب ONTime - أيمن طاهر : انضمامي لجهاز المنتخب تاخر كثيرا ولم أسع له

ملعب ONTime - أيمن طاهر : انضمامي لجهاز المنتخب تاخر كثيرا ولم أسع له

جمهور التالتة - تقرير خاص من داخل معسكر منتخب الشباب.. ولقاءات خاصة مع عدد من نجوم المنتخب

جمهور التالتة - تقرير خاص من داخل معسكر منتخب الشباب.. ولقاءات خاصة مع عدد من نجوم المنتخب

شبكة عيون الإخبارية