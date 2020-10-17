أخبار عاجلة

فرحة تامر أمين بأداء نادي القرن النادي الأهلي واكتساحه للوداد المغربي في عقر داره . -
Talktok Nfsi Episode 01 Treason - مسلسل طلقتك نفسي الخيانة الحلقة الأولى -
طلقتك نفسي| الموت أهون بكتير ولا ان الواحد يعيش لحظة زي دي قدام مراته -
طلقتك نفسي| ماتسيبيش جوزك للسكرتيرة تفهمه!!! -
صائب عريقات "الابن المدلل لعرفات" -
صور وصفت بالمسيئة للآداب العامة تتسبب بترحيل الكويت للمذيعة اللبنانية سازديل -
بعضلات مفتولة يستعرض خريجون من أكاديمية الشرطة في مصر أمام السيسي -
وزير التسامح الإماراتي ينفي مزاعم اعتدائه جنسيا على بريطانية -
التحقيق مع عشرات من التيار الإسلامي في فرنسا بسبب "خطاب الكراهية" بعد حادث ذبح مدرس -
تفاصيل العثور على جثث 8 أشخاص في محافظة صلاح الدين في العراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة تدين وتستنكر عملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي باريس

Print
المملكة تدين وتستنكر عملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي باريس المملكة تدين وتستنكر عملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي باريس
أكدت موقفها الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله

المملكة تدين وتستنكر عملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي باريس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها الشديدين لعملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأودت بحياة مواطن فرنسي.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع الجمهورية الفرنسية جرّاء هذه الجريمة النكراء، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحية وللحكومة والشعب الفرنسي الصديق.

وأكدت الوزارة موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه، مجددة دعوتها لاحترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G"

السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G"

السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

"الحصيني" يكشف تأثيرات منخفض يتمركز بالمتوسط وقد تمتد آثاره إلى شمال السعودية

"الحصيني" يكشف تأثيرات منخفض يتمركز بالمتوسط وقد تمتد آثاره إلى شمال السعودية

شبكة عيون الإخبارية