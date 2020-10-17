أكثر من 900 ألف ريال حصيلة مزاد الصقور في ملهم

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شهد إقبالاً كبيراً من الصقارين

حققت 6 صفقات بمزاد نادي الصقور السعودي، حصيلة مبيعات بلغت 912 ألف ريال مساء أمس الجمعة، وهي ليلة استثنائية، بعد أن استقبلت فرق المزاد مجموعة من الصقور في مناطق الطرح المنتشرة بالمملكة.

وعرض في مزاد الليلة 5 فروخ وقرناس واحد، وذلك على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، في ملهم شمال مدينة الرياض، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الصقارين، وحضوراً لافتاً للأطفال.

وكان الصقر الأول الذي عرض الليلة في المزاد من نوع "فرخ شاهين"، للطاروح سلطان حمود السهلي الحربي، والذي تم طرحه في منطقة الشعيبة غربي المملكة، وطوله 15 إنشاً ونصف، وعرضه 16 إنشاً إلا ربع، ووزنه 1060 جراماً، وذهبت صفقته لناصر بن فالح العدواني، بقيمة 200 ألف ريال.

أما ثاني صقور المزاد "شاهين فرخ"، فكان للطاروح محمد سمران مبارك الشراري، قادماً من منطقة الحماد شمالي المملكة، والذي تم طرحه الخميس الماضي، وطوله 15 إنشاً وربع، وعرضه 15 إنشاً ونصف، فيما بلغ وزنه 1113جراماً، وظفر به ضيف الله بن جدعي الحارثي بـ 410 ألف ريال، بعد منافسة قوية من الصقارين والمهتمين لاقتنائه، استمرت لنصف ساعة.

فيما كان ثالث الصقور المعروضة "شاهين فرخ"، للطاروحين محمد غلاب العتيبي وسعود مثبت الدوسري، طرح الشعيبة، ويتسم طوله بـ 15 إنشاً وربع، وعرضه 15 إنشاً ونصف، ووزنه 1000 جرام، وبيع بقيمة 111 ألف ريال، للصقار عاصم علي أبو العلا، كما تمكن أبو العلا من اقتناص رابع طيور المزاد، شاهين فرخ للطاروحين محمد وديان الجحدلي وعبدالمجيد سعيد الجحدلي، طرح منطقة المجيرمة، طوله 15 إنشاً وربع، والعرض 15 إنشاً ونصف، ووزنه 900 جرام، بيع بمبلغ 75 ألف ريال، فيما بيع شاهين قرناس، خامس صقور المزاد، لسعد ملوح العنزي بمبلغ 51 ألف ريال، وهو طرح سكاكا، للمالك متعب عبدالرزاق الملحم، بطول ١٥ إنشاً، وعرضه15 إنشاً ونصف راهي، ووزنه 950 جراماً.

واحتدمت المنافسة على الصقر السادس شاهين فرخ، طرح الدبدبة، للطاروح فالح جابر العازمي، ويتسم بطول 15 إنشاً، وعرض 15إنشاًوربع، ووزنه 913 جراماً، ورسى على ضيف الله الحارثي بمبلغ 65 ألف ريال.