"أسواق التميمي" تلحق بـ"العثيم" وتصطف بجانب المواطن ضد البضائع التركية

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تجاوباً مع الحملة التي أطلقها السعوديون للمقاطعة

أعلنت الأسواق الشهيرة "أسواق التميمي" اصطفافها مع الحملة التي أطلقها السعوديون لمقاطعة البضائع التركية، اعتراضاً على الأطماع والإساءات التي يطلقها الرئيس التركي وحكومته في أكثر من منصة ضد الوطن.

وأوضحت "أسواق التميمي" أنه "تزامناً مع الأوضاع الراهنة، فإنها تعلن عن إيقاف عمليات الاستيراد من تركيا بما في ذلك عمليات الشراء المحلية للبضائع التركية، وسيقتصر البيع على البضائع التركية الموجودة حاليا بمخازن الأسواق حتى نفاذ الكمية".

وكانت شركة أسواق عبدالله العثيم قد أوضحت أمس، أنها وجهت إدارات الشركة بإيقاف استيراد جميع المنتجات التركية من دولة تركيا، وإيقاف توريدها من الموردين المحليين والعمل على سرعة التخلص من مخزون هذه المنتجات في جميع فروعها ومستودعاتها وعدم عمل أي طلبات جديدة.