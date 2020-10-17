أخبار عاجلة

فرحة تامر أمين بأداء نادي القرن النادي الأهلي واكتساحه للوداد المغربي في عقر داره . -
Talktok Nfsi Episode 01 Treason - مسلسل طلقتك نفسي الخيانة الحلقة الأولى -
طلقتك نفسي| الموت أهون بكتير ولا ان الواحد يعيش لحظة زي دي قدام مراته -
طلقتك نفسي| ماتسيبيش جوزك للسكرتيرة تفهمه!!! -
صائب عريقات "الابن المدلل لعرفات" -
صور وصفت بالمسيئة للآداب العامة تتسبب بترحيل الكويت للمذيعة اللبنانية سازديل -
بعضلات مفتولة يستعرض خريجون من أكاديمية الشرطة في مصر أمام السيسي -
وزير التسامح الإماراتي ينفي مزاعم اعتدائه جنسيا على بريطانية -
التحقيق مع عشرات من التيار الإسلامي في فرنسا بسبب "خطاب الكراهية" بعد حادث ذبح مدرس -
تفاصيل العثور على جثث 8 أشخاص في محافظة صلاح الدين في العراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أسواق التميمي" تلحق بـ"العثيم" وتصطف بجانب المواطن ضد البضائع التركية

Print
تجاوباً مع الحملة التي أطلقها السعوديون للمقاطعة

أعلنت الأسواق الشهيرة "أسواق التميمي" اصطفافها مع الحملة التي أطلقها السعوديون لمقاطعة البضائع التركية، اعتراضاً على الأطماع والإساءات التي يطلقها الرئيس التركي وحكومته في أكثر من منصة ضد الوطن.

وأوضحت "أسواق التميمي" أنه "تزامناً مع الأوضاع الراهنة، فإنها تعلن عن إيقاف عمليات الاستيراد من تركيا بما في ذلك عمليات الشراء المحلية للبضائع التركية، وسيقتصر البيع على البضائع التركية الموجودة حاليا بمخازن الأسواق حتى نفاذ الكمية".

وكانت شركة أسواق عبدالله العثيم قد أوضحت أمس، أنها وجهت إدارات الشركة بإيقاف استيراد جميع المنتجات التركية من دولة تركيا، وإيقاف توريدها من الموردين المحليين والعمل على سرعة التخلص من مخزون هذه المنتجات في جميع فروعها ومستودعاتها وعدم عمل أي طلبات جديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هبوط أسعار النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل

هبوط أسعار النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء

ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء

"جوجل" تزيل تطبيق "موثوق" من متجرها الإلكتروني.. وتعلن الموعد في أول ديسمبر

"جوجل" تزيل تطبيق "موثوق" من متجرها الإلكتروني.. وتعلن الموعد في أول ديسمبر

شبكة عيون الإخبارية