"وكالة الشوؤن النسائية" تستعد لاستقبال المصليات بالحرم

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جهزت مصلياتها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

شرعت وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام في تجهيز كامل المُصليات استعداداً لاستقبال القاصدات من ضيوف الرحمن؛ لتسهيل أداء شعائرهن التعبدية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة للتصدي لفايروس كورونا.

وأكدت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود سعادتها بأن خطة الاستعداد للتفويج تتوافق مع الإجراءات المتخذة مع بدء المرحلة الثانية من العودة لأداء الصلوات بنسبة ٧٥% من الطاقة الاستيعابية.

وأضافت أن أماكن الصلاة مجهزة بكامل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة الزائرات والمعتمرات بالبيت العتيق .

وأشارت أن تلك الخطوة تأتي انطلاقَاً من المبادرات الكريمة والتوجيهات الحكيمة لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتحقيق التطلعات وفق رؤية ولاة الأمر -حَفِظَهم الله- لخدمة الإِسلام والمسلمين، سائلة -المولى القدير- للجميع التوفيق والسداد.