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الأردن تسجل 1505 إصابات جديدة و20 وفاة  بكورونا

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الأردن تسجل 1505 إصابات جديدة و20 وفاة  بكورونا الأردن تسجل 1505 إصابات جديدة و20 وفاة  بكورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الأردن تسجل 1505 إصابات جديدة و20 وفاة  بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36053 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى تسجيل 81 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6778 حالة، كما سُجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 330 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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