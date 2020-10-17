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بهدفه اليوم في شباك إيفرتون.. محمد صلاح يدخل نادي الـ 100

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بهدفه اليوم في شباك إيفرتون.. محمد صلاح يدخل نادي الـ 100 بهدفه اليوم في شباك إيفرتون.. محمد صلاح يدخل نادي الـ 100
أصبح ثالث أسرع لاعب في تاريخ النادي

بهدفه اليوم في شباك إيفرتون.. محمد صلاح يدخل نادي الـ 100

تمكن المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف رقم 100 له في شباك إيفرتون مع ليفربول في كل المسابقات، كثالث أسرع لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز.
وأكدت "أوبتا" للإحصاءات، السبت، أن صلاح سجل هدفه رقم 100 في المباراة رقم 159، ليصبح ثالث أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل إليه، بعد روجر هانت في 144 مباراة، وجارك باركينسون في 153.
وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في ديربي المدينة ليتقدم في النتيجة بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينجح إيفرتون في تسجيل التعادل قبل النهاية بدقائق في ملعب جوديسون بارك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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