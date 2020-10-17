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ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة التوجيهية السابعة للشرق الأوسط لمجموعة GF-TADs

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ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة التوجيهية السابعة للشرق الأوسط لمجموعة GF-TADs ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة التوجيهية السابعة للشرق الأوسط لمجموعة GF-TADs
المهام تتضمن تعزيز السيطرة والقضاء على بعض الأمراض العابرة للحدود في المنطقة

ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة التوجيهية السابعة للشرق الأوسط لمجموعة GF-TADs

رشحت اللجنة التوجيهية السابعة للشرق الأوسط لمجموعة GF-TADs التابعة لمنظمة الصحة العالمية الحيوانية (OIE) ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO)، المملكة العربية ممثلة في المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة إبراهيم بن أحمد قاسم لرئاسة اللجنة خلال الدورة المقبلة (2020م - 2024م) ومشرفاً على تنفيذ مهامها.

وتتمثل مهام اللجنة التوجيهية السابعة للشرق الأوسط 2020-2024م في تعزيز السيطرة والقضاء على بعض الأمراض العابرة للحدود في المنطقة، وتطبيق استراتيجية التوجيه لأنشطة الأمانة العامة والمنظمات الإقليمية المتخصصة ووحدات الدعم الإقليمي، وتعزيز أوجه التآزر بين أنشطة منظمة OIE المتعلقة بالأمراض الحيوانية العابرة للحدود وبين مجموعات عمل GF-TADs وأمانات أولوية الأمراض، وتعزيز روح التعاون بين الدول الأعضاء والجهات المانحة لتنسيق أنشطة الأمانة وتقديم المشورة كلما أمكن ذلك، وتحديد مؤشرات الأداء مع الأمانة من أجل التقييم الميداني والمختبري والوبائي الفعال لأحداث المرض وجهود المكافحة، واعتماد التوصيات وخطط العمل.

وتشمل المهام: تبادل الخبرات وتشكيل مجموعات الخبراء الدائمة (حمى الوادي المتصدع - والحمى المالطية - وداء الكلب) أو الاستشارات الإقليمية لمجموعات (الحمى القلاعية - وطاعون المجترات الصغيرة) حسب الضرورة بشأن الأمراض العابرة للحدود ذات الأولوية للمنطقة، وتطوير وإقرار استراتيجية إقليمية مدتها خمس سنوات يتم استكمالها بإجراء تشغيلي لمدة عامين، تستند إلى خطة العمل العالمية GF-TADs، ولضمان ترتيب أولويات الأمراض العابرة للحدود وفقًا للتوصيات التي اعتمدها مركز الخدمات العالمي.

وشاركت المملكة كإحدى الدول الأعضاء في اجتماع اللجنة التوجيهية السابعة لمجموعة GF-TADs للشرق الأوسط الذي عُقد مؤخراً، وتطرق هذا الاجتماع إلى أهمية مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وإعداد خطة عمل إقليمية للشرق الأوسط للمدة المقبلة بمشاركة الدول الأعضاء.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تولي عناية كبيرة لأعمال مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال تخصيص مبادرة الاستقصاء والسيطرة لأمراض الثروة الحيوانية إحدى مبادرات التحول الوطني، التي تهدف إلى السيطرة على الأمراض وحماية الثروة الحيوانية من خلال المنع أو الحد من انتشارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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