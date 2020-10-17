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15.1 مليونًا شاهدوا الأول.. و13.5 مليونًا تابعوا الثاني

فاز نائب الرئيس السابق جو بايدن في معركة التقييمات التلفزيونية على الرئيس دونالد ترامب؛ حيث عقد الاثنان مجلسين متنافسين مع الناخبين، قبل أسابيع فقط من انتخابات 3 نوفمبر المقبل، وفقًا لبيانات تصنيف "نيلسن" الصادرة أمس.

وبلغ متوسط عدد مشاهدي "بايدن" 15.1 مليون مشاهد خلال مناقشة ليلة الخميس، التي استمرت 90 دقيقة على شبكة "أيه.بي.ٍسي" التابعة لشركة والت ديزني، بينما حصل "ترامب" على 13.5 مليون دولار مقابل حدث مدته 60 دقيقة عبر "إن.بي.سي" التابعة لشركة كومكاست وقناتي الاشتراكات التابعتين لها "إم.إس.إن.بي.سي" و"سي.إن.بي.سي"، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (السبت).

وفي فترة الساعة التي كان فيها كل من "ترامب" و"بايدن" على الهواء، بلغ متوسط "بايدن" 14.3 مليونًا مقابل 13.5 مليونًا لـ"ترامب".

وهاجم "بايدن" على شبكة "أيه.بي.ٍسي" طريقة تعامل "ترامب" مع جائحة فيروس كورونا، فيما دافع "ترامب" على قناة "إن بي سي" عن رد إدارته على الفيروس وعن سلوكه الشخصي.

وتعكس أرقام "نيلسن" الأشخاص الذين شاهدوا على التلفزيون، ولا تشمل الآخرين الذين بثوا الأحداث عبر المنصات الرقمية، التي تزداد شعبيتها.

ومن المقرر إجراء مناظرة ثانية بين "ترامب" و"بايدن" الخميس المقبل.