الدمام.. البدء في استخدام حاويات النفايات الذكية

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لتحسين المشهد البصري وتحقيق الأهداف البيئية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن بدء بلدية وسط الدمام في استخدام حاوية النفايات الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وسعتها ١٧٠٠ لتر، بالإضافة إلى مكبس داخلي يدعم كفاءة الحاويات ويرفع معدل استيعابها إلى 360 لتراً، وذلك في إطار جهود تحقيق متطلبات الأهداف البيئية.

وأشار رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري، إلى أن البلدية بدأت باستخدام الحاوية الذكية كنموذج أولي، حيث سيتم استخدام نوعين من الحاويات الذكية والمخفية (Smart and hidden containers).

وقال: الحاويات الذكية Smart containers تعمل بالطاقة الشمسية وتأتي بسعة 1700 لتر مزودة باثنين من اللوائح الشمسية تدعم الشحن، وبوابات تفتح تلقائياً بواسطة حساسات كهروضوئية وتغلق بشكل تلقائي بعد 10 ثوانٍ.

وأضاف: تم تصميم الحاوية لتعمل بطاقة شحن تدوم لمدة 30 يومًا في حال عدم تعرضها للشمس، واللوحات الشمسية توفر الطاقة اللازمة لتشغيل الضاغط؛ مما يسمح لهذه الحاويات بالقدرة على ضغط النفايات ثماني مرات لتقليص حجمها.

وأردف "الشمري": بلدية وسط الدمام لديها خطة مستقبلية طموحة هادفة لتوزيع الحاويات الذكية على نطاق واسع في المدينة، لتشمل شوارع مهمة ومناطق رئيسة خلال الفترة القادمة.

وتابع: الحاويات المخفية hidden containers هي حاويات هيدروليكية تسهم في المحافظة على الصحة العامة والحد من التلوث البيئي والتخلص من الروائح الصادرة من الحاويات التقليدية؛ كونها مخفية تحت الأرض ومناسبة للمنظر العام.

وشدد "الشمري" على أن استخدام حاويات النفايات الذكية يأتي ضمن تخصيص حاويات نفايات توضع في أرصفة ومضامير المشاة والطرقات الرئيسة والمرافق العامة التي تشهد كثافة ارتياد تُسهم في تحسين المشهد الحضري وتمنع التشوهات البصرية التي تُسببها الحاويات الاعتيادية، كما تُحسّن المظهر العام لنقاط تجميع النفايات والمحافظة على البيئة والصورة الجمالية لتلك المواقع.