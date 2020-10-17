شاهد.. حفل لسفارة المملكة بجنوب أفريقيا يرصد جهود السعودية في رئاسة G20

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"العنقري": التعهد بـ500 مليون دولار لدعم مكافحة الجائحة بعض من الإنجازات

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، حفل استقبال وغداء عمل بمناسبة تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين "G20" وقرب انعقاد القمة في شهر نوفمبر المقبل.

حضر الحفل شخصيات بارزة في الأوساط السياسية والدبلوماسية في العاصمة بريتوريا، تتقدمهم مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية الدكتورة ترودي مكاهيا المسؤولة عن (الشربا لجنوب أفريقيا)، والمدير التنفيذي للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (NEPAD) الدكتور إبراهيم مياكي، وكبار المسؤولين في وزارة العلاقات الدولية والتعاون، بالإضافة إلى سفراء دول مجموعة العشرين والدول المدعوة للمجموعة.

وتم افتتاح الحفل بكلمة مسجلة للأمين العام في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور فهد بن عبدالله المبارك "الشربا السعودي" الذي قدم إيجازاً عن جهود المملكة ومبادراتها خلال رئاستها للمجموعة هذا العام ودورها في محاربة جائحة كورونا.

بعد ذلك ألقت الدكتورة ترودي مكاهيا (الشربا لجنوب أفريقيا) في كلمة أكدت فيها على دور المملكة العالمي والجهود التي بذلتها خلال رئاستها للقمة، وتنسيقها للجهود المشتركة لدول مجموعة العشرين، بعد ذلك تحدث الدكتور إبراهيم مياكي المدير التنفيذي لـ(NEPAD)؛ حيث قدم شكره للمملكة على جهودها من خلال رئاستها قمة العشرين والدعم الكبير الذي قدمته للتوصل إلى لقاح كورونا وجعله متاحاً للجميع.

واختتم الحفل "العنقري" بكلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين، وأكد فيها على دور المملكة الريادي في رئاستها لمجموعة العشرين بالرغم من الظروف الصعبة التي سببتها جائحة كورونا، إلا أن ذلك لم يحُل دون قيام المملكة بدورها العالمي لمواجهة تلك الأزمة من خلال الدعوة إلى عقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنسيق الجهود الدولية للحد من تأثيرها الاقتصادي والصحي والإنساني، والذي توج بتعهد المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الجائحة.

كما تطرق إلى التزام المملكة بتمكين المرأة في العمل وحماية حقوقها والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، مشيراً إلى أن المملكة أصدرت العديد من التشريعات والبرامج والآليات لتعزيز حقوق المرأة، وأنه نتيجة لهذه الجهود فقد تبوأت المرأة السعودية مناصب حكومية رفيعة تمثلت في منصب نائبة وزير وسفيرة ووكيلة وزارة.

وفي نهاية كلمته شكر "العنقري" السفير حكومة جنوب أفريقيا الصديقة على مشاركتها الإيجابية في مختلف أنشطة مجموعة العشرين، والتي تشكل انعكاساً حقيقياً للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وقد تخلل الحفل عرض مرئي لجهود المملكة والاجتماعات الوزارية وورش العمل، وتم تقديم هدايا تذكارية للحضور.