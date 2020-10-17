أخبار عاجلة

كريزو تعزّز حضورها في المغرب من خلال أبتكس -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء -
"جوجل" تزيل تطبيق "موثوق" من متجرها الإلكتروني.. وتعلن الموعد في أول ديسمبر -
بالاتصال المرئي.. جامعة نجران تطلق برامج تدريبية وتوعوية بالأمن السيبراني -
وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات -
بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض -
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً -
الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أذربيجان تعلن السيطرة على مدينة جديدة في "قره باغ".. و"علييف": سنطردهم

Print
أذربيجان تعلن السيطرة على مدينة جديدة في "قره باغ".. و"علييف": سنطردهم أذربيجان تعلن السيطرة على مدينة جديدة في "قره باغ".. و"علييف": سنطردهم
توعدت أرمينيا بالرد على قصف كنجة ووصفته بـ"جريمة حرب" تستدعي العقاب

أذربيجان تعلن السيطرة على مدينة جديدة في

استعادت قوات الجيش الأذري السيطرة على مدينة فضولي، إضافة إلى سبع قرى في محيطها في إقليم قره باغ؛ حسبما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف صباح اليوم السبت.

وقال علييف في خطاب متلفز: "مدينة فضولي أصبحت تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني".

وأضاف بحسب اليوم: "عملية فضولي لها معنى رمزي. لقد استعادت أذربيجان أراضيها التاريخية القديمة"، مشيرًا إلى أن ذلك "أمّن عودة عشرات آلاف الناس إلى مناطقهم".

وحث علييف أرمينيا على "الانسحاب طوعًا من الأراضي المحتلة"، محذرًا من "أننا سنطردهم على كل حال من أراضينا حتى النهاية، دون أن يبقى لهم أثر هناك".

ووصف علييف الهجوم الصاروخي الأرمني على مدينة كنجة الأذربيجانية بأنه "جريمة حرب"، ووعد بالرد عليه في ساحة المعركة ومعاقبة المسؤولين عنه.

وقال: "هذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية؛ إذا كان المجتمع الدولي لا يريد معاقبتهم فسنكون نحن من يعاقب مرتكبيها. وسنعاقبهم في ساحة المعركة".

وأعلنت السلطات الأذربيجانية صباح اليوم أن هجمات صاروخية استهدفت مدينة كنجة مساء أمس الجمعة، أدت إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة 52 آخرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكرملين: السعودية وروسيا تبحثان التعاون لاستقرار أسواق النفط

الكرملين: السعودية وروسيا تبحثان التعاون لاستقرار أسواق النفط

روسيا تسجل 15982 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 15982 إصابة جديدة بكورونا

لماذا لم تساعد روسيا وإيران نظام الأسد بإخماد حرائق الساحل؟

لماذا لم تساعد روسيا وإيران نظام الأسد بإخماد حرائق الساحل؟

كورونا يواصل ضرباته في روسيا.. 15 ألف إصابة في يوم واحد

كورونا يواصل ضرباته في روسيا.. 15 ألف إصابة في يوم واحد

شبكة عيون الإخبارية