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اليوم.. "السديس" يؤم المصلين بالمسجد النبوي في صلاة العشاء ويلقي كلمة توجيهية

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اليوم.. "السديس" يؤم المصلين بالمسجد النبوي في صلاة العشاء ويلقي كلمة توجيهية اليوم.. "السديس" يؤم المصلين بالمسجد النبوي في صلاة العشاء ويلقي كلمة توجيهية
"الرئاسة" استعدت لاستقبال زائري الروضة الشريفة بحزمة من الإجراءات الاحترازية

اليوم..

بمناسبة التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- بإبقاء المسجد النبوي مفتوحاً على مدار الساعة، وتمكين رواده من الصلاة والزيارة ليلاً، يؤم الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف، اليوم السبت، ويتوجّه إلى المصلين بكلمة توجيهية بهذه المناسبة.

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في وكالتها لشؤون المسجد النبوي، استعدت لاستقبال زائري الروضة الشريفة بحزمة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى منع وصول جائحة المستجد (COVID-19) إلى المصلين والزائرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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