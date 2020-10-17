لبنان.. "حزب الله" و"أمل" يعترضان على وفد مفاوضات "الترسيم"

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جي بي سي نيوز :- أعلن تنظيم "حزب الله" وحركة "أمل" في لبنان، الأربعاء، رفضهما للوفد الذي شكلته رئاسة البلاد للتفاوض مع إسرائيل حول ترسيم الحدود.

وقال الحزب والحركة، في بيان مشترك، إن "وجود شخصيات مدنية في الوفد مخالف لاتفاق الإطار، ومضمون تفاهمات (أبريل) نيسان 1996 التي على أساسها ستنطلق المفاوضات".

وتفاهم أبريل كان اتفاقا مكتوبا غير رسمي بين إسرائيل و"‌حزب الله"، تم التوصل إليه بجهود دبلوماسية للولايات المتحدة، أنهت صراع 1996 العسكري بين الجانبين.

ودعا البيان، إلى إعادة تشكيل الوفد المفاوض لأنه "يشكل تجاوزا لكل عناصر القوة لبلدنا وضربة قوية لدوره ومقاومته، ويمثل تسليما بالمنطق الإسرائيلي الذي يرغب بالحصول على أي شكل من أشكال التطبيع".

وشدد على أن موقف الحزب والحركة يأتي "انطلاقا من التزامهما الثوابت الوطنية ورفضهما الانجرار لما يريده العدو (إسرائيل) من خلال تشكيل وفد يضم بأغلبه شخصيات ذات طابع سياسي واقتصادي".

وتنطلق، الأربعاء، أولى جلسات المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي حول ترسيم الحدود، بوساطة أممية.

وتعقد المفاوضات في مقر الأمم المتحدة بمنطقة الناقورة، على الحدود مع الجانب الإسرائيلي.

والإثنين، أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، في بيان، أسماء وفد التفاوض التقني على ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل الذي ضم 4 أعضاء عسكريين اثنين ومدنيين.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري، في مؤتمر صحفي، التوصل إلى "اتفاق إطار" لإطلاق المفاوضات بين بلاده وإسرائيل لترسيم الحدود.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/ كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية.

إذ يسيطر "حزب الله" على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل، وبين الحين والآخر تحدث توترات جراء ما تقول تل أبيب إنها محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدو .

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