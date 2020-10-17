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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:38 صباحاً
ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:38 صباحاً
"جوجل" تزيل تطبيق "موثوق" من متجرها الإلكتروني.. وتعلن الموعد في أول ديسمبر
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:38 صباحاً
بالاتصال المرئي.. جامعة نجران تطلق برامج تدريبية وتوعوية بالأمن السيبراني
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:38 صباحاً
وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +"
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:18 صباحاً
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:18 صباحاً
بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:57 صباحاً
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:57 صباحاً
الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:57 صباحاً
نيجيريا.. متظاهرون يقتحمون سجناً ويطلقون سراح السجناء
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:57 صباحاً
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لقاء مؤثرة ليمنيين وسعوديين مفرج عنهم في عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
أخبار العالم
BBC News عربي
السبت 17 أكتوبر 2020 05:37 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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