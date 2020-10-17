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.. معلّم كفيف يتحدى الظروف ويواصل العملية التعليمية عن بُعد

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بالفيديو .. معلّم كفيف يتحدى الظروف ويواصل العملية التعليمية عن بُعد .. معلّم كفيف يتحدى الظروف ويواصل العملية التعليمية عن بُعد
يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص

بالفيديو .. معلّم كفيف يتحدى الظروف ويواصل العملية التعليمية عن بُعد

أصبح المعلم علي العلاوي يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص في إيصال العملية التعليمية في ظل العملية التعليمية عن بُعد؛ وذلك بمثابرته، وتمكُّنه رغم الإعاقة من إيصال الرسالة التعليمية.

ورصد تقرير لقناة اليوم الدراسي للمعلم العلاوي الذي يواصل أداء رسالته في مدرسة عقبة بن نافع بمحافظة جدة، وهي التي تضم نخبة من المعلمين المكفوفين.

وكان العلاوي قد أشاد باستمرار العملية التعليمية عن بُعد مبينًا أنها فكرة منتظرة، وأصبحت واقعًا. ولقي المعلم إشادات وإعجابًا بما يقوم به.

التعليم الجديد التعليم عن بعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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