"تعليم القويعية" يدعو المعلمين والطلاب للمشاركة فى مسابقة مدرستي الرقمية

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تهدف إلى دعم التعليم الإلكتروني وإثراء المحتوى بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة

دعت إدارة تعليم القويعية منسوبي التعليم والطلاب والطالبات وأولياء الأمور المهتمين بالشأن التعليمي للمشاركة في مسابقة مدرستي الرقمية والتي طرحتها وزارة التعليم مؤخراً.

وتفصيلاً، أوضحت الإدارة أن المشاركة بالمسابقة تتم من خلال تقديم محتويات معرفية أو مهارية أو تثقيفية مصممة أو منتجة بطريقة إبداعية قابلة للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المختلفة والتي تهدف مجالاتها التنافسية على إثراء الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم عن بعد.

وبيّن مدير تعليم القويعية محمد بن علي القضيبي أن المسابقة تهدف إلى دعم وتعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، وأضاف أنه ولله الحمد بدأنا في إدارات التعليم نلمس نتائجها الإيجابية من خلال التقارير الميدانية اليومية.

وأهاب القضيبي بالجميع بالمشاركة في المسابقة بجميع المجالات المطروحة وفق ضوابط المسابقة وذلك لمساندة ودعم جهود وزارة التعليم في عملية التعليم عن بعد.وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي