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فهد بن سلطان يعزّي رئيس المحكمة الجزائية بتبوك في وفاة والده

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فهد بن سلطان يعزّي رئيس المحكمة الجزائية بتبوك في وفاة والده فهد بن سلطان يعزّي رئيس المحكمة الجزائية بتبوك في وفاة والده
أعرب عن مواساته لأسرة الفقيد سائلًا الله أن يتغمّده برحمته

فهد بن سلطان يعزّي رئيس المحكمة الجزائية بتبوك في وفاة والده

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة إمام وخطيب جامع الوالدين جابر بن علي الحربي، في وفاة والده -رحمه الله-.

وتفصيلًا: أعرب الأمير فهد بن سلطان عن خالص تعازيه ومواساته للحربي ولجميع أسرتهم بوفاة فقيدهم، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ومن جهته عبّر "الحربي" عن بالغ شكره وتقديره لأمير تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.أمير تبوك الأمير سلطان بن فهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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