قبل نهاية العقد.. يونايتد يمدد عقد بوجبا حتى 2022

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حتى لا يفتح باب المفاوضات الخارجية

قال النروجي أولي جونار سولسكاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الجمعة، أن هناك بنداً في عقد لاعبه الفرنسي بول بوجبا يسمح للنادي بتمديده لمدة عام واحد، ما سيبقي الأخير في "أولد ترافورد" حتى عام 2022.

وينتهي عقد بوجبا الفعلي في ختام الموسم الحالي، وقد تم ربطه مؤخراً بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وهو الأمر الذي لم يخفيه باعترافه بأنه سيكون "حلماً" للعب مع النادي الملكي.

لكن، وفقاً لتقارير صحافية الجمعة، تحرك يونايتد لتأمين خدمات بوجبا حتى نهاية الموسم المقبل على الأقل، من خلال الاستفادة من بند التمديد.

ولم يعلن يونايتد رسمياً عن الصفقة، لكن سولسكاير سرب التفاصيل خلال مؤتمره الصحافي الجمعة "بول لاعبنا، وسيكون هنا لمدة عامين آخرين، وأنا متأكد من أنه يركز على بذل قصارى جهده من أجلنا، ونريد أن نرى أفضل ما لدى بول".

وتابع "لذا، في العامين المقبلين أنا متأكد من أننا سنحصل على أفضل ما فيه".مانشستر يونايتد