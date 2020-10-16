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المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

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المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة
ناقش أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات السياسية

المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول العربية على الساحة الدولية.

كما قدمت المرشحة الأوغندية لمحكمة العدل الدولية إحاطة للمجموعة العربية حول ترشحها.المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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