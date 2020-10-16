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"الموارد البشرية" بالرياض تنفذ 200 زيارة تفتيشية على مراكز تجارية وأسواق شعبية

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لمتابعة قرارات التوطين والالتزام بأنظمة العمل

نفذ مفتشو ومفتشات مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال هذا الأسبوع، وبالتعاون مع الجهات الشريكة أكثر من 200 زيارة تفتيشية على خمسة من المراكز التجارية الكبرى والأسواق الشعبية المعروفة؛ لمتابعة تطبيق قرارات التوطين والتأنيث والتحقق من مدى التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل.

وأسفرت الجولات التفتيشية التي تتم بناءً على جدولة إدارة التفتيش بالمنطقة أو البلاغات الواردة من المواطنين عن تحرير 39 مخالفة وإنذار، بالإضافة إلى إغلاق 16 محلاً مخالفاً.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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