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رحلة صيد 5 أصدقاء تنتهي ببيع صقر بـ80 ألف ريال.. اعرف القصة

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رحلة صيد 5 أصدقاء تنتهي ببيع صقر بـ80 ألف ريال.. اعرف القصة رحلة صيد 5 أصدقاء تنتهي ببيع صقر بـ80 ألف ريال.. اعرف القصة
في اليوم السادس للمزاد المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز

رحلة صيد 5 أصدقاء تنتهي ببيع صقر بـ80 ألف ريال.. اعرف القصة

توَّج 5 سعوديين رحلتهم إلى منطقة صمان، قُرب محافظة حفر الباطن، بصيد صقرهم المشترك، والمشاركة به أمس الخميس في مزاد نادي الصقور السعودي، وبيعه بـ 80 ألف ريال لمالكه الجديد الذي رست عليه الصفقة.

وأشار أحد الطواريح الخمسة، وهو بدر بن قاسم الظفيري (51 عامًا)، إلى أن صيدهم هذا الصقر تتويج لمسيرة صداقتهم الطويلة، وهواية عمرها 5 سنوات، فيما يهواها بعض أصدقائه منذ أكثر من 10 سنوات. مبينًا أنها المرة الأولى التي يصيدون فيها صقرًا، يتقاسمون جميعا ثمنه. وهم: عبدالحميد بن محمد العنزي، وناصر بن مطير العنزي، وحمدان بن محمد الرويلي، وعبدالعزيز محمد بن العنزي.

وتابع الظفيري بأن موسم هجرة الصقور لا يزال في بدايته، أنه عازم على العودة بمعية أصدقائه إلى الصحراء لاقتناص صيد ثمين، والاستمتاع بممارسة هواية الصقارة المليئة بروح المغامرة، والمتوارثة عبر آلاف السنين.

أما مواصفات صقر الأصدقاء الخمس فهو من نوع "شاهين فرخ"، ويصل طوله إلى 15 إنشًا، وعرضه 15 إنشًا ونصف الإنش، ووزنه 930 جرامًا، وكان من نصيب مفلح عبدالله القحطاني في اليوم السادس للمزاد المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم شمال مدينة الرياض.نادي الصقور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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