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وزير خارجية اليونان: التدخلات التركية عنصر مشترك في توترات المنطقة

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وزير خارجية اليونان: التدخلات التركية عنصر مشترك في توترات المنطقة وزير خارجية اليونان: التدخلات التركية عنصر مشترك في توترات المنطقة
أكد انحياز بلاده إلى جانب أرمينيا في نزاعها ضد أذربيجان بأزمة "كاراباخ"

وزير خارجية اليونان: التدخلات التركية عنصر مشترك في توترات المنطقة

انتقد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم، تدخل أنقرة في أزمة "ناغورني كاراباخ" بين أذربيجان وأرمينيا، وأكد دعم أثينا ليريفان ردًا على "الاستفزاز التركي".

وقال "دندياس" عقب لقاء نظيره الأرميني، زهراب مناتساكانيان: إن تدخل تركيا في الأزمة أثار مخاوف جدية على المستوى الدولي.

وأضاف: جميع التوترات والأعمال غير القانونية، ولا سيما في سوريا والعراق وقبرص وليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، لها قاسم مشترك معروف، القاسم المشترك هو تركيا، وذلك في تحد لدعوات الاتحاد الأوروبي لاحترام الشرعية الدولية.

ووفق "سكاي نيوز عربية": أشار "دندياس" إلى أن الحلول الدائمة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الوسائل الدبلوماسية، إضافة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وحذّر من وجود تحديات أمنية خطيرة للغاية، في الجوار المباشر وقال: نسعى جاهدين لإيجاد حلول دبلوماسية لصالح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأضاف: في كلتا الحالتين من الأهمية بمكان أن يميز المجتمع الدولي تمييزًا واضحًا بين أولئك الذين أشعلوا التوترات وأثاروها وأولئك الذين يحافظون على نهج بنّاء، ويظلون ملتزمين بالحل السلمي للنزاعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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