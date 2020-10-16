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الاتفاق يضم وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري حتى 2022

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الاتفاق يضم وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري حتى 2022 الاتفاق يضم وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري حتى 2022
دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة

الاتفاق يضم وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري حتى 2022

أعلن نادى الاتفاق رسمياً ضم المغربي وليد أزارو من الأهلي المصري بعقد يمتد لـ 2022، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة .

ونشر الحساب الرسمي للنادى على موقع "تويتر" تغريدة أعلن من خلالها ضم وليد أزارو رسمياً لمدة عامين، وجاء فيها "وليد أزارو اتفاقي حتى 2022".


وكان المهاجم المغربي قد انتقل لصفوف الاتفاق على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في يناير الماضي قادماً من بطل الدوري المصري.

يشار إلى أن أزارو رفض تمديد عقده مع الاتفاق في يونيو الماضي بعد رفض إدارة الأخير طلبه بإلغاء تخفيض 50 في المئة من رواتبه الشهرية خلال الفترة التي كانت فيها الأنشطة الرياضية متوقفة بسبب .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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