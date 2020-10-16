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الشرطة البرازيلية توقف عضوًا في مجلس الشيوخ خبّأ أموالًا في سرواله القصير

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الشرطة البرازيلية توقف عضوًا في مجلس الشيوخ خبّأ أموالًا في سرواله القصير الشرطة البرازيلية توقف عضوًا في مجلس الشيوخ خبّأ أموالًا في سرواله القصير

الشرطة البرازيلية توقف عضوًا في مجلس الشيوخ خبّأ أموالًا في سرواله القصير

أوقفت الشرطة البرازيلية سياسيًّا بارزًا بعدما لاحقته شبهة فساد، لكن المفاجأة الكبرى كانت في الطريقة التي لجأ إليها لإخفاء المبالغ المالية.

وبحسب موقع "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الشرطة قامت بتوقيف عضو مجلس الشيوخ شيكو رودريغيس، خلال حملة مداهمة لبيته، يوم الأربعاء الماضي.

وخلال المداهمة حاول السياسي البرازيلي، وهو حليف مهم لرئيس البلاد جايير بولسونارو، أن يخفي مبلغًا من المال تحت ملابسه الداخلية، وفي سرواله القصير تحديدًا.

وعثرت الشرطة على مبلغ 1778 دولارًا، إضافة إلى نحو 6 آلاف دولار، لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد.

وخلال عملية التفتيش طلب السياسي الموقوف من الشرطة أن يدخل إلى الحمام، وعندما خرج منه لاحظ أحد الضباط وجود شيء بارز تحت سرواله، وهو ما أثار شكوكًا في أنه يخبئ شيئًا.

وعند تفتيش المسؤول البرازيلي بشكل دقيق تبيّن أنه قام بإخفاء 3321 دولارًا تحت السروال، بعدما باءت الخطة بالفشل.


وتم توقيف المشرّع البرازيلي بعد الاشتباه في إساءته لاستخدام أموال مخصصة لمعالجة تبعات وباء كورونا في البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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