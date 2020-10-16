ليبيا تسجل 1169 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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442 حالة تعافٍ في المحافظات الفلسطينية

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 18 حالة وفاة، و1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 377 مصابًا للشفاء.

وأوضح المركز في بيان، أن الحالات المسجلة بلغت 773 إصابة جديدة، إضافة إلى 396 حالة مخالطة، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 47845 حالة، والوفيات إلى 699 حالة.

من ناحية أخرى سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة، و397 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و442 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.فيروس كورونا الجديد