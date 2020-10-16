"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع المياه في خوخة الحديدة"

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عبور 145 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وشهدت الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر 2020م، ضخ 330 ألف لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413 ألف لتر مياه للاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

إلى ذلك واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة؛ تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر 2020م في قسم الطوارئ، 15 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 132 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 40 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 4 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ115 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 40 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

من ناحية أخرى عبرت منفذ الوديعة الحدودي 145 شاحنة إغاثية خلال الربع الثالث من عام 2020م، تحمل على متنها 3,818 طنًّا، و66 كيلوغرامًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة؛ منها 2,200 طن من التمور، و128 طنًّا من المساعدات الصحية، و935 طنًّا و558 كيلوغرامًا من المواد الإيوائية، و657 طنًّا و216 كيلوغرامًا من المواد الغذائية، تستهدف مناطق: "عدن، ومأرب، ولحج، والحديدة، وحضرموت، وصعدة، وحجة، والضالع، والخوخة".

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية