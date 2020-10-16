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اقتنص اثنين في يوم واحد.. شاب يخصص مليون ريال لشراء شواهين بمزاد الصقور

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اقتنص اثنين في يوم واحد.. شاب يخصص مليون ريال لشراء شواهين بمزاد الصقور اقتنص اثنين في يوم واحد.. شاب يخصص مليون ريال لشراء شواهين بمزاد الصقور
هواية ورثها عن أجداده وتعلمها منذ أكثر من عقد ونصف ويمتلك نحو عشرينًا

اقتنص اثنين في يوم واحد.. شاب يخصص مليون ريال لشراء شواهين بمزاد الصقور

نجح الصقار السعودي، بندر شايم العنزي، في اقتناص صقرين من أصل 7 صقور عُرضت مساء أمس الخميس، في سادس أيام مزاد نادي الصقور السعودي، الذي يقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم شمال مدينة الرياض.

وخصص بندر شايم، المليون ريال لشراء "شواهين" من مزاد الصقور الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل؛ بهدف اقتنائها وممارسة هوايته بها، وربما بيعها إن كان السعر المعروض مغريًا.

وذكر الشاب الذي لا يتجاوز عمره 34 عامًا، أنه ورث هواية الصقارة عن أجداده، وتعلمها منذ أكثر من عقد ونصف (15 عامًا)، ويمتلك اليوم نحو عشرين صقرًا، ظَفِر بآخر صقرين من مزاد نادي الصقور السعودي، الأول "فرخ شاهين" طرح منطقة الشعيبة، طوله مُساوٍ لعرضه 15 إنشًا ونصف، ووزنه 1050 جرامًا، رسا عليه بـ171 ألف ريال؛ فيما كان الصقر الآخر من طرح منطقة الرايس، طوله 14 إنشًا وربعًا، وعرضه 15 إنشًا ونصف راهي، ووزنه 900 جرام، رسا عليه بـ41 ألف ريال.

وأشاد "العنزي" بمستوى تنظيم أول مزاد رسمي ينظمه نادي الصقور السعودي؛ لا سيما وأنها التجربة الأولى لإقامة مزاد مستقل بالعاصمة الرياض؛ واصفًا إياها بـ"الناجحة"، ومن أهم مميزاتها "سهولة البيع والشراء"، مع منح المشتري شهادة تسجيل وتصدير للصقر للسفر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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