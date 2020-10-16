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شرطة الرياض تُطيح بـ5 أشخاص ارتكبوا جرائم سلب

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شرطة الرياض تُطيح بـ5 أشخاص ارتكبوا جرائم سلب شرطة الرياض تُطيح بـ5 أشخاص ارتكبوا جرائم سلب
من خلال استدراج العاملين بتطبيقات النقل الإلكترونية

شرطة الرياض تُطيح بـ5 أشخاص ارتكبوا جرائم سلب

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية وثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية، في العقد الثاني من العمر، تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم السلب.

وقال "الكريديس": تمثلت الجرائم في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات.

وأضاف: تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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