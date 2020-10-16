أخبار عاجلة

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض -
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً -
الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء -
نيجيريا.. متظاهرون يقتحمون سجناً ويطلقون سراح السجناء -
فرنسا .. أكثر من ألفي مريض بكورونا في فرنسا في العناية الفائقة -
كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية -
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G" -
هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟ -
"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى -
جمهور التالتة - الفقرة التحليلية لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا مع أحمد عز وتامر بدوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بدء محاكمة المتهمين في حريق مستشفى جازان

Print
بدء محاكمة المتهمين في حريق مستشفى جازان بدء محاكمة المتهمين في حريق مستشفى جازان
ذوو الضحايا والمصابين: التعويضات لم تُصرف بعد

بدء محاكمة المتهمين في حريق مستشفى جازان

بدأت محاكمة المتهمين في حريق مستشفى جازان العام، خلال الدعوى التي رفعها ذوو المتوفين والمصابين، من جرّاء الحريق الذي تسبّب في وفاة وإصابة نحو 148 شخصاً أواخر عام 2015.

وكشف أحد مقدّمي الدعوى أن القضية بدأت بجلسة المحاكمة الأولى، وذلك بعدما أقام ورثة المتوفين وذوو المصابين، الدعوى العام الماضي.

وتقرّرت إعادة القضية إلى النيابة لتوفير بعض ما طلبه القاضي حتى الجلسة المقبلة.

وكان عددٌ من ذوي الضحايا والمصابين قد قالوا لـ "سبق"، إن عريضة رفعتها الأسر للمحكمة للنظر فيها وتحديد موعد جلسة لمقاضاة المتهمين بالتسبب في وفاة 25 شخصاً، ولم يتم تسليم التعويضات حتى الآن، مطالبين بإيقاع العقوبات الشرعية على المتهمين.

يُشار إلى أن الديات عن وقوع الوفيات والإصابات لم تُصرف لمستحقيها، وفق شكواهم.مستشفى جازان العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +"

وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +"

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً

شبكة عيون الإخبارية