كورونا في 4 دول.. المكسيك تسجّل 387 وفاة وحصيلة الضحايا بالأرجنتين تتجاوز 25 ألف حالة

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الصين تسجّل 24 إصابة جديدة وكوريا الجنوبية 47

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، تسجيل 5514 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و387 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة، سجّلت المكسيك، حتى الآن، 834 ألفاً و910 حالات منذ بداية الجائحة في البلاد؛ من بينها 85285 حالة وفاة.

من جهتها، تؤكّد الحكومة أن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة، بسبب قلة الفحوصات ولجوء البعض إلى العلاج بالطرق البدائية".

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيس للصين سجّل 24 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 15 أكتوبر، مقارنة بعشر حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكّدة في البر الرئيس حتى الآن 85646 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، أن كوريا الجنوبية أضافت 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أمس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,035.

وارتفع عدد الإصابات اليومي إلى أكثر من 100 إصابة، أمس الخميس، مسجلا 110 إصابات، لكن انخفض العدد إلى أقل من 100 إصابة مرة أخرى اليوم.

الأرجنتين

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، اليوم، أنّ حصيلة جائحة كوفيد-19 في البلاد تجاوزت عتبة 25 ألف وفاة من أصل نحو 950 ألف إصابة مؤكّدة بالفيروس.

وقالت الوزارة إنّ عدد الإصابات المسجّلة في الأرجنتين، وصل أمس الخميس، إلى 949.050 مصاباً تُوفي منهم 25.342 شخصاً.فيروس كورونا الجديد