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"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

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"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة "الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة
سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير وجازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً على معظم المناطق، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات منطقتَي عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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