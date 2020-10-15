النمسا.. 4 مناطق تصل إلى أعلى مستويات الخطورة بكورونا

★ ★ ★ ★ ★

حسب نظام الإنذار بإشارات المرور للتحذير من الفيروس

تحوّل نظام الإنذار بإشارات المرور للتحذير من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في النمسا اليوم إلى اللون الأحمر، وذلك للمرة الأولى منذ تطبيقه، حيث حُدِّدت عدة مناطق في غرب البلاد على أنها "شديدة الخطورة".

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية (إيه بي إيه) أن المناطق الحمراء الأربع هي: مدينة انسبروك، والمنطقة المحيطة بها، ومنطقة هالين بالقرب من سالزبورج، ومدينة ويلس، بعد الاجتماع الأسبوعي لخبراء الصحة الذين يشرفون على نظام الإنذار الخاص بالفيروس.

وبدأ العمل بالنظام المرمز بالألوان في أوائل سبتمبر الماضي، ويتكون من مستويات خضراء وصفراء وبرتقالية وحمراء. ويحدّد اللون الأحمر المناطق التي بها أعداد حالات إصابة أسبوعية مرتفعة جدًا بالنسبة للسكان، وعدد كبير من الحالات التي يكون فيها الأصل غير واضح، وحيث لا توجد سيطرة تذكر على مجموعات العدوى.فيروس كورونا الجديد