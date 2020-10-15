"محافظ مرات" يدشن البرنامج التوعوي "المملكة توحيد ووحدة" لنشر المنهج الصحيح

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أعلن عن انطلاقه أمير الرياض بحضور وزير الشؤون الإسلامية

دشن محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين البرنامج الدعوي "المملكة توحيد ووحدة" الذي أعلن انطلاقه الأمير فيصل بن بندر آل سعود أمير منطقة الرياض، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

حضر التدشين فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد الرحيمان الداعية في مركز الدعوة بمنطقة الرياض ومدير إدارة المساجد والدعوة والارشاد بمحافظة مرات محمد بن عبدالله البخيتي وعبدالعزيز بن عبدالمحسن الدايل المدير التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة مرات.

وألقى مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة محمد بن عبدالله البخيتي كلمة شكر فيها محافظ مرات على تدشين البرنامج، وأثنى على جهود وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في جهود فرع الوزارة بمنطقة الرياض بتوجيهات من الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في بيان المنهج الصحيح لهذه البلاد المباركة بنشر التوحيد ومحاربة التطرف بكافة أشكاله وصوره بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

بعد ذلك قام الشيخ عبدالله بن محمد الرحيمان، وضمن البرنامج بإلقاء كلمة في المحافظة بعنوان "أهمية لزوم الجماعة" ثم تحدث عن البرامج الدعوية التي ستنطلق في المحافظة والمراكز التابعة لها، داعياً الله عز وجل التوفيق والسداد.محافظة مرات