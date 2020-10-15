أخبار عاجلة

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض -
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً -
الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء -
نيجيريا.. متظاهرون يقتحمون سجناً ويطلقون سراح السجناء -
فرنسا .. أكثر من ألفي مريض بكورونا في فرنسا في العناية الفائقة -
كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية -
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G" -
هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟ -
"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى -
جمهور التالتة - الفقرة التحليلية لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا مع أحمد عز وتامر بدوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال 24 ساعة .."اليونان" تسجل 13 وفاة و453 إصابة جديدة بكورونا

Print
خلال 24 ساعة .."اليونان" تسجل 13 وفاة و453 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة .."اليونان" تسجل 13 وفاة و453 إصابة جديدة بكورونا
13318 مصابًا جديدًا في إسبانيا و7833 إصابة جديدة بالفيروس في هولندا

خلال 24 ساعة ..

سجلت اليونان 13 حالة وفاة و453 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم إلى إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 482 حالة وفاة و23947 إصابةً.

كما سجلت إسبانيا 140 وفاة و13318إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 921374 حالة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 33553 وفاة منذ بدء الجائحة.

فيما سجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 7833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 204014 حالةً.

وقال المعهد الهولندي للصحة العامة والبيئة في هولندا في بيان اليوم إنه سجل 29 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6692 شخصًا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كيف يمكن للنوم أن يحمينا من فيروس كورونا؟

كيف يمكن للنوم أن يحمينا من فيروس كورونا؟

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية