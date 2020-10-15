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المتهم الرئيسي بجريمة الزرقاء وخمسة من شركائه في قبضة الأمن

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المتهم الرئيسي بجريمة الزرقاء وخمسة من شركائه في قبضة الأمن المتهم الرئيسي بجريمة الزرقاء وخمسة من شركائه في قبضة الأمن

جي بي سي نيوز:- اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أن فريقاً تحقيقياً خاصاً شُكل من كافة الادارات الجنائية المختصة، تولى متابعة التحقيق في قضية الاعتداء على الفتى في محافظة الزرقاء منذ يوم امس بعد مداهمة نفذتها مجموعات الشرطة الخاصة أفضت لإلقاء القبض على المتورط الرئيسي في القضية وخمسة اشخاص آخرين أثبتت التحقيق اشتراكهم في تنفيذ الاعتداء، لافتا أن التحقيق ما زال مستمرا مع أشخاص آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات.

وبين، أن الفريق التحقيقي عمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق الأصول المتبعة من حيث القبض والتفتيش، كما قامت فرق مختصة من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بالكشف على مسرح الجريمة، ومكان العثور على الفتى وعملت على تحريز كافة الأدلة والبراهين ورفع الآثار والعينات اللازمة.

وأضاف، انه جرى كذلك ضبط كافة الأدوات الحادة المستخدمة في الاعتداء إضافة الى سلاحين ناريين بحوزة المقبوض عليهم وجرى كذلك تحريزها وفق الأصول القانونية المتبعة، مؤكداً على أن الفريق التحقيقي يتابع عمله ومنذ يوم أمس بهدف الإحاطة بكافة الظروف الجرمية وصولاً إلى تنفيذ العدالة وإيقاع أشد العقوبات بحق كافة المتورطين في الاعتداء.

وبين الناطق الإعلامي أن التحقيقات في القضية ما زالت مستمرة، وسيصار حال انتهائها وكافة الاجراءات القانونية اللازمة، لإحالة القضية وكافة الأطراف والمضبوطات إلى مدعي عام محكمة امن الدولة.

جي بي سي نيوز

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