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"تويتر" يحجب حساب حملة "".. والسبب يرتبط بنجل منافسه "بايدن"

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"تويتر" يحجب حساب حملة "ترامب".. والسبب يرتبط بنجل منافسه "بايدن" "تويتر" يحجب حساب حملة "".. والسبب يرتبط بنجل منافسه "بايدن"
الشركة اشترطت حذف منشور لإعادة تنشيطه

حجبت شركة تويتر اليوم (الخميس)، بشكل مؤقت حساب الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد بعد تغريدة تضمنت مقطع عن نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

وبينت الشركة أن الفيديو ينتهك قواعدها ضد نشر معلومات خاصة.

وأضافت أن حساب الحملة يحتاج إلى حذف المنشور من أجل مواصلة التغريد، وفقاً لـ "رويترز".

وأشار الفيديو إلى قصة نيويورك بوست، التي تضمنت تفاصيل مزعومة عن تعاملات هانتر بايدن التجارية مع شركة طاقة أوكرانية، وتضمن عبارة "جو بايدن كاذب يمزق بلدنا لسنوات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية